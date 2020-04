Cyril (Koh-Lanta) transformé : son confinement haut en couleur

Décidément, le confinement donne des idées de relooking aux people ! Après Stéphane Plaza qui se la joue Charlie Chaplin ou encore le petit ami d'Iris Mittenaere, Diego, qui passe au blond platine, c'est au tour de Cyril d'oser un changement de style radical !

Sur Instagram, mercredi 15 avril 2020, l'ancien aventurier de la dernière saison de Koh-Lanta, baptisée La Guerre des chefs, a posté une série de photos de lui transformé, et c'est très étonnant ! En effet, le jeune homme a opté pour une chevelure très colorée, loin de son brun naturel, en faisant une coloration prune. "50 NUANCES DE CONFINEMENT - C'est l'occasion de tester des choses, j'ai opté pour un confinement coloré ! Profitons de ce moment unique dans nos vies pour s'amuser et se faire plaisir !", a-t-il inscrit en légende, visiblement satisfait de lui.

Les internautes mitigés

Mais le résultat n'a pas eu l'effet escompté et certains internautes ont regretté son choix. "Non vraiment... Quel que soit le fond derrière toi... ça ne va pas", "L'essentiel, c'est de tenter...", "Je ne veux pas voir ça", commentent-ils. D'autres, au contraire, ont salué la prise de risque de Cyril, confiant être séduits par l'originalité de ce look. "Beau gosse", "Ça te va super bien", "Toujours aussi mignon", le défendent-ils. S'il ne peut pas plaire à tout le monde, reste à espérer que cette nouvelle version de lui-même aura été validée par son compagnon, Thomas.

En couple depuis plusieurs années, les deux hommes sont confinés ensemble. D'après une récente publication du candidat de la Une, ils n'échappent pas à quelques querelles conjugales, mais pas de quoi effacer le sourire de Cyril qui s'estime déjà chanceux d'avoir son chéri à ses côtés pendant cette période compliquée. "Accrochez-vous à ce que vous aimez chez l'autre plutôt que de vous focaliser sur ce qui ne vous plaît pas. Lâchez prise !", conseillait-il. Un message dont il pourra s'inspirer si le relooking ne passe pas aux yeux de Thomas...