Cyril Lignac apporte "un peu de gourmand croquant" aux soignants

Le juré du Meilleur Pâtissier (M6) connaît très bien le quotidien de celles et ceux qui sont en contact permanent avec le Covid-19. Sa petite soeur Céline est infirmière puéricultrice et il lui avait rendu hommage, avec émotion, dans son émission du 2 avril dernier. Cyril Lignac avait ensuite partagé quelques mots, tout aussi touché, sur Instagram : "Une grande émotion d'avoir ma soeur infirmière et ses collègues des urgences du CHU de Montpellier dans l'émission ! Un grand respect au corps médical ! Tellement fier de toi ma petite soeur... Respect pour ton dévouement, ta passion et ta bienveillance au service des autres."