Cyril Lignac : Pris dans une situation délicate, il est prêt à "se venger", ses fans le soutiennent

C'est une photo qui a beaucoup fait rire les internautes : ce week-end, alors qu'ils étaient partis en Suisse tous les deux, Cyril Lignac et sa fidèle amie et collègue Aude Rambour ont partagé un joli moment de complicité. Ou plutôt... la jeune femme seule, puisqu'elle s'est amusée à prendre en photo le cuisinier endormi, bouche ouverte, lors de leur trajet en train !

Et il va sans dire que cette image s'est retrouvée très rapidement sur les réseaux sociaux, notamment sur ceux de Cyril Lignac qui a promis que cela ne s'arrêterait pas là. "Elle est magique", a-t-il d'abord écrit en parlant de la photo, en ajoutant : "Je vais me venger", mais aussi "tellement drôle". Une vengeance qu'il a finalement réussi à prendre : la cheffe a posté quelques heures plus tard une photo d'elle-même, en train de dormir, avec Cyril Lignac en fond, ravi. Et un commentaire dépité : "Il m'a eu !".