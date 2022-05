Dadju en famille avec sa mère et son frère, Karidja Touré ravissante en petite robe noire pour Ima

Que l'émotion fut intense pour Dadju, entouré de ses proches, ce jeudi pour l'avant-première d'Ima, un long métrage très personnel où le chanteur interprète son propre rôle dans le décor de son enfance : la ville de Kinshasa.

Dadju était le roi de la soirée, ou plutôt le prince comme le veut son surnom officiel. Le chanteur était, en effet, très attendu au Gaumont Champs-Élysées ce jeudi pour la présentation du film de Nils Tavernier, Ima. Les spectateurs ont pu le découvrir dans un costume blanc avec des effets colorés. Le chanteur-acteur, qui vient d'être papa pour la troisième fois, a été rejoint par son frère, Darcy Djuna, sur le photocall tout de noir vêtu ainsi que par sa maman Dalida, qui est apparue resplendissante dans un tailleur orange. Sa co-star Karidja Touré a également été grandement remarquée dans une robe époustouflante. En effet, l'autre étoile de la soirée avait opté pour une courte robe noire avec des épaulettes. Les deux têtes d'affiche ont notamment posé ensemble aux côtés du réalisateur Nils Tavernier, en costume noir et chemise bleue. Enfin, la soirée a été l'occasion de voir de nombreuses personnalités défiler devant les objectifs, à commencer par les footballeurs du PSG Presnel Kimpembe et Idrissa Gueye ou encore le rappeur Franglish (voir diaporama).

Le mardi 10 mai, le film sera projeté en avant-première partout en France, et sera suivi par un showcase exclusif pour les cinémas dans lesquels Dadju interprètera pour la première fois les chansons du film incluses dans son album. Les petits chanceux pourront ainsi profiter de son talent après avoir découvert un film qu'ils ne sont pas près d'oublier.

Et c'est à partir du mercredi 11 mai prochain que les spectateurs pourront à leur tour apprécier, au cinéma, le retour du célèbre chanteur dans la ville de son enfance, Kinshasa, pour donner un concert. Laetitia qui est l'une de ses plus grandes fans, rêve d'assister à ce concert évènement, qui affiche malheureusement complet. Son père va alors faire jouer ses relations et la jeune fille obtiendra que Dadju fasse un concert privé dans la propriété d'un des amis de son père. Car en faisant ça, celui-ci espère bien pouvoir séduire la soeur de Laetitia, la jolie Ima, incarnée très justement par Karidja Touré. Mais pendant le concert, c'est un autre coup de foudre qui va alors avoir lieu... entre Dadju et l'envoûtante Ima.

La sortie du film est accompagnée du troisième album du Franco-congolais intitulé Cullinan dont certains titres sont tirés du long-métrage. Le chanteur avait déjà dévoilé le morceau King, titre phare du film.