Dadju face à l'un des fils de Jacques Martin pour un bel hommage dans Vivement dimanche

La diffusion de Vivement Dimanche et Vivement Dimanche Prochain a été quelque peu perturbée ces dernières semaines. Et pour cause, France Télévisions diffusait l'emblématique tournoi Roland-Garros. Une édition 2022 remportée une fois de plus par le joueur de tennis espagnol Rafaël Nadal. Mais la compétition étant désormais terminée, Michel Drucker - qui passera de France 2 à France 3 la saison prochaine - est de retour ce dimanche 12 juin, avec de nouveaux invités prestigieux.

Pour commencer, le présentateur de 79 ans rendra hommage au regretté Jacques Martin, mort d'un cancer le 14 septembre 2007, à l'âge de 74 ans. Pour ce faire, il a reçu l'un de ses fils sur son fameux canapé rouge. David Martin (né en 1961 de sa première union, avec Annie Lefèvre) a en effet fait le déplacement au studio Gabriel. Et il n'est pas venu seul. Sa compagne Mélanie et sa fille Rose étaient à ses côtés pour cette émission qui s'annonce chargée en émotion. Le caricaturiste Emmanuel Chaunu est au rendez-vous pour revisiter en dessins la vie et la carrière du présentateur de L'école des fans ou de Dimanche Martin.

Suivra ensuite Vivement dimanche prochain avec davantage d'invités. A commencer par le chanteur Dadju qui ne chôme pas. En plus d'être devenu l'égérie de l'Oréal, le frère de Maître Gims était à l'affiche du film Ima, de Nils Tavernier, dans lequel il tient le rôle principal. Dans ce film, sorti en salles le 11 mai dernier, Dadju se rend à Kinshasa, la ville dans laquelle il a grandi, pour un concert événement. Et pour sa fille, un riche homme d'affaires le convainc le chanteur de donner un concert. Il y vit un véritable coup de foudre. Côté musique, le jeune homme de 31 ans a sorti en mai dernier son nouvel album Cullinan.

La musique sera aussi à l'honneur avec Bruno Gigliotti, dit Orlando. Nul doute qu'il évoquera sa regrettée soeur Dalida au cours de son entretien avec Michel Drucker. Ce dernier a aussi pu compter sur la présence du chanteur Nicolas Peyrac, qui a publié son quatrième ouvrage Sans oublier qu'un jour on s'est aimés (le 2 juin, aux éditions de l'Archipel) et de Daniel Prévost. Le comédien de 82 ans a sorti son autobiographie De moi par moi (aux éditions du Cherche Midi, le 12 mai).