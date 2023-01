Dadju, son coup de gueule dégénère : le chanteur a-t-il été arrêté ?

Mais qu'est-il arrivé à Dadju ? C'est la question qui taraude tous les fans du chanteur qui se sont récemment rendus sur son compte Instagram. En effet, le père de trois enfants avec sa femme très discrète est en vacances en famille depuis plusieurs jours. Mais à en croire ses dernières publications, notamment celles du 26 janvier 2023, tout ne s'est pas exactement passé comme prévu.

Ainsi, celui que l'on surnomme "le prince" et qui n'est autre que l'un des petits frères de Gims a débuté le récit de ses mésaventures en partageant une capture d'écran de ses réservations Air France à ses abonnés - il compte pas moins de 7,5 millions de followers sur ce réseau social. On peut y voir un premier vol à destination de Charles de Gaulle le 25 janvier annulé ainsi qu'un second qui est quant à lui retardé. "Air France, ça annule sans raison et le lendemain, ça retarde sans raison. Mais... j'ai quand même droit à un bon d'achat", ironise l'artiste. "Air France, compagnie la plus chère mais zéro sur vingt", poursuit-il.

Rendez-moi mon argent !

C'est alors qu'il commence à vraiment s'emporter, expliquant qu'il doit partir en voyage prochainement avec ses "petits", dit-il en évoquant ses enfants. "Vous me devez de l'argent, j'ai payé trop trop cher les billets pour que ça se termine en bon d'achat. (...) Rendez-moi mon argent", clame alors le chanteur de 31 ans. Après tous ces nombreux retards, il se retrouve enfin à bord de l'appareil. Mais quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. Il filme alors l'intérieur de l'avion lorsque le pilote annonce aux voyageurs... qu'il y a une panne et que l'engin n'est toujours pas en mesure de décoller pour l'instant. Le comble de la malchance.

Mais c'est bien la dernière story de Dadju qui a semé le doute auprès des internautes. Le chanteur se filme à l'intérieur de ce qui semble être une voiture de police, les vitres étant notamment grillagées et une lumière bleue apparaissant par intermittence. Il commente alors : "C'était une journée à finir comme ça de toute façon", avec un émoji de sirène de police. Depuis plus aucune nouvelle. De là à imaginer que cela a tourné en véritable incident ? Réponse dans les heures qui viennent.