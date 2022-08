Dadju papa de 3 enfants : ce gros loupé à la naissance du dernier, qu'il regrette profondément

Le chanteur Dadju a été très actif durant cette année 2022. Entre son retour en mai dernier (trois ans après son dernier album) avec son nouveau projet intitulé Cullinan, son concert au Parc des Princes en juin ainsi que son premier rôle dans le film Ima (qui est également le titre de l'un de ses morceaux), le frère de Maitre Gims a attisé la curiosité de ses fans, qui se sont interrogés sur cette omniprésence inattendue de la part du chanteur.

"Un album, un film, un Parc des Princes et 2 tournées en un an? Dadju, ça veut dire quoi? tu nous lâches pas après?" s'est demandé un internaute. Ce à quoi l'interprète de Jaloux a répondu "J'vais disparaître d'un coup". Une réponse peu rassurante, qu'il a commentée lors d'un entretien accordé à Nice Matin. Il a notamment estimé qu'il avait accompli tellement de choses d'un point de vue professionnel, comme "aller au studio, vendre des albums, me produire en concerts pour faire danser et chanter les gens", qu'il était temps pour lui "d'attendre et lever le pied pour ensuite mieux repartir".

"Je m'en suis énormément voulu"

S'en est suivie une confidence à propos de la naissance de son troisième enfant. "Si j'ai réussi pas mal de choses dans la musique, j'en ai raté beaucoup d'autres dans ma vie personnelle. Je n'ai pas pu être présent à la naissance de mon troisième enfant car je 'réussissais' d'autres choses" a t-il confié lors de cet entretien. Un loupé qu'il regrette beaucoup, ce qui l'a amené à être plus présent désormais pour ses proches. "Je m'en suis énormément voulu de pas être là à l'accouchement. Ça m'a fait remettre beaucoup de choses en question (...) Je compte profiter de ma famille, ma femme et mes enfants. Contrairement à la musique, ces moment-là, tu ne peux jamais les rattraper. Je ne veux pas rater ces prochains grands moments" a affirmé l'artiste de 31 ans.

Pour rappel, Dadju est marié depuis janvier 2017 à une personne dont l'identité est gardée secrète. La nouvelle avait été annoncée à ses fans dans la vidéo d'introduction de son album Gentleman 2.0. Quelques mois plus tard, il annonçait, sur son compte Instagram, être père d'une petite fille qu'il surnomme "Maamou". Il est également papa de deux fils, nés en avril 2020 et février 2022.