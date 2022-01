Dakar 2022 : Philippe Boutron blessé dans une explosion, "mes jambes sont sauvées"

Le pilote français Philippe Boutron, grièvement blessé lors d'une explosion le 30 décembre dernier en marge du Dakar 2022 pourra retrouver toute ses facultés physiques a-t-il expliqué sur les ondes à France Bleu Orléans. Son véhicule avait explosé avant le départ de la course à Jeddah en Arabie saoudite.

"La situation s'améliore, j'ai été touché aux deux jambes. (...) Je suis ré-opéré encore lundi prochain, je ne sais pas quand je pourrai remarcher exactement, mais mes jambes sont sauvées et c'est l'essentiel", a-t-il expliqué au téléphone depuis l'hôpital militaire Percy de Clamart (Hauts-de-Seine). Le pilote craignait l'amputation depuis plusieurs semaines.

Le président du club de football de l'US Orléans (National), dont "le moral est bon", a indiqué avoir déjà subi plusieurs opérations. Il avait été placé en coma artificiel pour soulager ses douleurs à la suite de son rapatriement en France. Il a pu compterces dernières semaines sur sa famille et notamment son fils Benoît qui s'était confié sur RMC quelques jours après l'accident : "La chance qu'on a, avec mes proches, c'est qu'on peut aller lui rendre visite quotidiennement, il est grièvement blessé aux deux jambes et on en saura plus dans une dizaine de jours. On a pu le voir, on peut échanger, pour l'instant ça reste limité."

Le pilote, âgé de 61 ans, est revenu sur l'explosion : "Il y a eu un gros choc. On ne s'y attendait pas du tout. La bombe a été mise sous le plancher (de son véhicule) et j'ai pris le plancher sous les jambes". Suite à cette explosion, le parquet national antiterroriste a ouvert une enquête préliminaire pour "tentative d'assassinats en relation avec une entreprise terroriste". Les enquêteurs de la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI) ont interrogé "tout le monde", a déclaré Philippe Boutron, lui-même entendu deux fois. Dans la nuit suivante, du 31 décembre au 1er janvier, le véhicule d'une autre pilote, l'italienne Camélia Liparoti aurait lui aussi "explosé" selon un chauffeur de camion.