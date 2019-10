Dan Reynolds (Imagine Dragons), papa pour la 4e fois, dévoile le prénom du bébé

Douce nouvelle pour le chanteur du groupe Imagine Dragons. Dan Reynolds et son épouse Aja Volkman ont accueilli, le mardi 1er octobre 2019, un adorable garçon qu'ils ont baptisé Valentine. Sur Instagram, l'heureux papa n'a pu s'empêcher de partager plusieurs photographies de son bonheur. "Son nom veut dire 'fort', explique-t-il. Aujourd'hui marque le deuxième anniversaire des événements tragiques qui ont eu lieu à Vegas. Désormais, cette date représentera aussi le jour où l'on célèbre l'arrivée d'une nouvelle vie." Il y a deux ans, un certain Stephen Paddock avait effectivement ouvert le feu sur les spectateurs du concert de Jason Aldean, depuis le 32e étage de l'hôtel Mandalay Bay – faisant 59 morts et 527 blessés.

Dan Reynolds et Aja Volkman sont déjà parents de trois enfants : Arrow Eve, 7 ans, ainsi que Gia James et Coco Rae, des jumelles de 2 ans. Le couple s'est uni le 5 mars 2011. ‪Après sept années de mariage, le chanteur d'Imagine Dragons avait annoncé vouloir retrouver sa liberté... avant de changer d'avis et d'écrire avec son épouse le titre Bad Liar. "Je sais que cela a été une tournée folle, écrivait Aja sur les réseaux sociaux. Cela nous a tués à tellement de reprises. L'année dernière, nous nous sommes tués et maintenant nous nous reconstruisons. C'est un rite de passage. C'est le seul chemin vers une vie meilleure." Comme quoi, elle voyait plutôt juste.