Danse avec les stars 2021 : Un aventurier phare de Koh-Lanta, une célèbre chanteuse... Le casting se précise

La Covid-19 a chamboulé les plans de TF1. Pas de Danse avec les stars en 2020, crise sanitaire oblige. Alors, après une longue absence, le célèbre concours de danse fait son grand retour à l'antenne. Et il y a du neuf ! Notamment côté jury, mécanique peut-être... et évidemment au niveau du casting, inattendu et très jeune. À quelques mois de la diffusion, nos confrères de Puremédias révèlent quelques noms de célébrités qui fouleront le parquet de la Une.

La chanteuse Lââm, 49 ans et interprète du titre Chanter pour ceux qui sont loin de chez eux, est attendue. Elle affrontera Jean-Baptiste Maunier, chanteur, mannequin et acteur dont la carrière a décollé en 2004 lorsqu'il interprétait le petit Pierre Morhange dans Les Choristes. L'humoriste Gérémy Crédeville devrait lui aussi s'essayer à la samba et au jive, tout comme Moussa, aventurier phare de Koh-Lanta (Bocas Del Toro en 2003, La Revanche des héros en 2012 et L'île des héros en 2020).

Toujours d'après les informations de nos confrères, cette année la production souhaite séduire un public jeune. C'est ainsi que des personnalités très populaires auprès des moins de 20 ans ont été sollicitées. La vidéaste et chanteuse Lola Dubini est annoncée au casting et les noms du youtubeur Michou, de la chanteuse Wejdene et du représentant de la France à l'Eurovision 2019 Bilal Hassani, qui devrait danser avec un homme, circulaient déjà.

Enfin, le chanteur Tayc (25 ans), l'actrice d'Ici tout commence Aurélie Pons, Lucie Lucas, star de Clem, ainsi que Dita Von Teese, ex-compagne de Marylin Manson et danseuse érotique américaine mondialement connue sont eux aussi, normalement au casting de cette onzième saison de Danse avec les stars. Vaimalama Chaves (Miss France 2019) avait été évoquée par Télé Loisirs, sans suite depuis...

Du côté du jury, seul Chris Marques rempile. Il devrait juger les prestations aux côtés du couturier Jean-Paul Gaultier, de la danseuse de l'émission Denitsa Ikonomova, déjà quatre fois gagnante (saison 5 avec son complice Rayane Bensetti, saison 6 avec Loïc Nottet, saison 7 avec Laurent Maistret et saison 9 avec Clément Rémiens) et d'un ancien danseur étoile de l'Opéra de Paris dont l'identité n'a pas été révélée.