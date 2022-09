Danse avec les stars : Après Christophe Licata, un autre danseur "frustré" par le jury brise le silence

Danse avec les stars 2022 (TF1) était de retour pour le troisième prime de la 12e saison, vendredi 23 septembre. Et pour la première fois, tous les couples encore en compétition se sont retrouvés sur le parquet pour les Duels. Bien qu'elle n'ait pas été éliminée, Amandine Petit a été en danger en cours de soirée. Et son partenaire Anthony Colette n'a pas caché sa frustration.

Ce sont Carla Lazzari et Pierre Mauduy que Miss France 2021 et son partenaire ont affronté lors des duels. Le binôme a réalisé une samba sur le titre Liar de Camilla Cabello. Divine en cuir, Amandine Petit a donné le meilleur d'elle-même pour séduire les membres du jury Chris Marques (de retour après avoir été absent la semaine passée pour des raisons de santé), François Alu, Bilal Hassani et Marie-Agnès Gillot. Mais cela n'a pas suffi puisqu'elle s'est retrouvée en face à face avant d'être repêchée par les jurés. Lors de sa première prestation, ses attaques au sol, son manque de sensualité, son manque de combativité, son corps trop tendu ou encore la position de son menton (oui oui) lui ont été reprochés. Des commentaires durs à entendre pour Anthony Colette.

Le danseur professionnel, que l'on retrouve dans la peau d'Hadrien dans Demain nous appartient, a accordé une interview à Télé Loisirs pour faire part de son incompréhension. "Vendredi dernier, j'ai été frustré. J'ai trouvé que les notes et les commentaires des jurés étaient un peu durs. Il faut savoir qu'Amandine part de très loin. Par contre, de toutes mes partenaires depuis mon arrivée dans l'émission, c'est celle qui pour moi en veut le plus, qui s'entraîne le plus. Elle ne lâche rien. Je n'ai jamais eu entre les mains une débutante qui se donne autant ! J'ai trouvé que le travail n'avait pas été encouragé, ni remarqué. Le résultat n'était pas au rendez-vous. J'étais un peu déçu", a-t-il avoué. Nul doute que malgré tout, Amandine Petit et lui se donneront une fois de plus à 100% pour ne pas être éliminés de la compétition la semaine prochaine.

Si Anthony Colette a préféré évoquer sa déception lors d'une interview, Christophe Licata n'avait pas hésité à régler ses comptes avec une membre du jury en direct. "J'ai l'impression qu'il y a, je ne sais pas si je me trompe, un petit manque de travail, de répétitions et de répétitions", avait estimé Marie-Agnès Gilot après la prestation de Léa Elui sur une rumba. "Ça c'est faux ! Là, je suis obligé de la défendre. Vraiment, elle ne s'arrête pas, elle m'envoie des vidéos de chez elle, la nuit, le jour... Donc je ne peux pas vous laissez dire ça !", avait alors répliqué son partenaire. Ambiance...