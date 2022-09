Danse avec les stars : Fauve Hautot et Billy Crawford, une relation pas évidente selon leurs signes astrologiques...

Pour cette 12e édition deDanse avec les stars, qui a démarré le 9 septembre dernier, tous ont fait leurs premiers pas sur le parquet, parmi lesquels le chanteur international Billy Crawford et sa partenaire Fauve Hautot, qui serait séparée de son compagnon Jules Renault. À l'occasion de ce nouvel épisode, diffusé ce vendredi 23 septembre sur TF1, on s'est interrogé sur la compatibilité de ce duo, sur le plan astrologique. Fauve Hautot et Billy Crawford sont-ils faits pour s'entendre à en croire les révélations faites par leurs signes astrologiques ?

Fauve Hautot est native du signe Poissons. Attendrissante et rêveuse, elle a un réel sens créatif et celui de la danseuse n'est en effet plus à prouver. En recherche d'un parfait esthétisme, elle se laisse influencer par de nombreux courants artistiques, et tendances diverses, pour créer son propre univers, unique. C'est en cela probablement que celle qui a été révélé par le programme Danse avec les stars, en 2011, a marqué les esprits à ce point. Les relations créées par ce signe ne sont jamais banales, tant cette personne est surprenante, troublante. Et en ça, Fauve Hautot a du marquer bon nombre de ses partenaires.

Deux personnalités aux antipodes et pourtant...

De son côté, Billy Crawford est natif du Taureau. L'opposé probablement de Fauve Hautot, puisque son signe est très terre à terre, à l'opposé du côté rêveur de sa partenaire. Alors une connexion est-elle possible ? En apparence, l'amitié n'est pas favorisée, tant l'incompréhension peut être grande au départ. Et même s'ils essayaient de resserrer les liens, l'échec serait plus qu'envisageable. Et pourtant, s'ils souhaitent avancer côte à côte, ils pourraient finalement réaliser être parfaitement complémentaires, et faire de cette faiblesse apparente une force. Entre eux pourrait alors se créer "un lien puissant ayant des racines mystérieuses, indéfinissables, qui sont d'ordre psychique, sensuel et affectif", rapporte ELLE. C'est leur tendresse qui pourrait bien unir la femme Poissons à l'homme Taureau. Une union très fraîche qui pourrait promettre de belles prestations sur le parquet de Danse avec les stars.