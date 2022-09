Fauve Hautot évoque des "changements" dans sa vie et son retrait de Danse avec les stars

L'aventure Danse avec les stars a repris le 9 septembre 2022. Six duos ont fait leurs premiers pas sur le parquet, parmi lesquels le chanteur international Billy Crawford et sa partenaire Fauve Hautot. Les fans de cette dernière étaient ravis de la revoir puisqu'elle s'est fait discrète après la fin de la saison 11, qu'elle a remportée avec Tayc. Une situation évoquée à l'occasion d'une interview pour Télé Star (édition du 19 septembre).

Depuis 2011, Fauve Hautot fait partie de l'aventure Danse avec les stars. Une émission gagnée à trois reprises. Sa popularité et son expertise lui ont permis d'intégrer le jury du célèbre concours de danse de 2015 à 2017 avant de retrouver le parquet. En dehors du programme, elle donnait parfois de ses nouvelles sur les réseaux sociaux et faisait des apparitions dans des émissions ou a fait ses débuts d'actrice. On a pu la voir dans Astrid et Raphaëlle, Meurtre en Berry ou L'Art du crime.

Mais à la suite de sa victoire avec Tayc l'an dernier, elle s'est fait très discrète comme l'ont fait remarquer nos confrères de Télé Star. "Il y a eu des changements dans ma vie. Ma situation ne me convenait pas. Je suis partie en road trip jusqu'à New York, ai repris des cours de danse, retrouvé mes bases et évolué", a-t-elle tout d'abord révélé. Et de confier qu'elle prépare son retrait de Danse avec les stars. "C'est le cours des choses. J'ai 36 ans et vais me tourner vers la création. Depuis douze saisons, je vis des moments incroyables. Mais à terme, j'aurai d'autres projets. La vie, c'est grandir chaque jour", a-t-elle conclu.

Si Fauve Hautot ne dévoile pas clairement quels changements il y a eu dans sa vie, on imagine qu'elle fait peut-être référence à sa supposée rupture avec Jules Renault. Nos confrères de Libération, dans leur édition du 16 septembre, ont affirmé qu'ils ne formaient plus un couple. Les principaux intéressés ne se sont quant à eux pas exprimés sur le sujet. Ils étaient ensemble depuis au moins 2013 et c'est en janvier dernier que les internautes ont eu pour la dernière fois la preuve qu'ils s'aimaient toujours alors que des rumeurs de couple couraient concernant Tayc et sa partenaire de DALS. Mais rien ne s'est passé entre eux comme l'a assuré le chanteur de 26 ans lors d'une interview pour Konbini.