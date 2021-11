Danse avec les stars, Meilleur Pâtissier... Le fils d'un célèbre animateur derrière ces programmes

Chaque vendredi, les téléspectateurs de TF1 ont le plaisir de découvrir un nouveau prime de Danse avec les stars 2021. Si les personnalités, les danseurs professionnels, les membres du jury et les présentateurs sont ceux qui sont mis en avant, c'est grâce à une équipe en coulisses que cette émission peut bien fonctionner. Le producteur notamment a un rôle phare. Et celui du programme est le fils d'un animateur bien connu.

La télévision, il baigne dedans depuis qu'il est tout petit grâce à son papa. Dans son édition du 1er novembre, Télé Loisirs a réalisé une interview de William Leymergie. L'occasion de rappeler que son fils Géry est le directeur général adjoint en charge des contenus de BBC Studios depuis trois ans. Il s'occupe notamment de l'émission Danse avec les stars et du Meilleur Pâtissier (M6). Il a ainsi gravi les échelons puisqu'auparavant, il était producteur artistique, producteur puis directeur des programmes pour la société.

Le jeune homme, né en 1980 de l'union de William Leymergie avec la défunte Maryline Robin a aussi été employé pour une autre grosse société de production : Studio 89. Cela lui a par exemple permis de travailler sur les deux premières saisons de Top Chef. Et, avant cela, il a été journaliste et animateur télé. Il a débuté sa carrière en 2002 sur Disney Channel en animant Zapping Zone. De 2004 à 2005, c'est sur France 5 que les téléspectateurs ont pu le retrouver en tant que chroniqueur dans Cas d'école. Il a aussi parlé cinéma et musique dans Morning Café (M6, de 2006 à 2007). Et il a rejoint France 2 en avril 2007 pour présenter Mag 2.0.

La télé, ça le connaît donc. Alors quand il retrouve le présentateur de William à midi (C8), forcément, ça parle télévision. "Comme beaucoup d'enfants de personnes un peu connues, il est très pudique et a toujours voulu se débrouiller tout seul sur le plan professionnel. Il travaille deux immeubles plus loin que le mien et on déjeune souvent ensemble. Avant, quand on parlait télé, il m'écoutait. Maintenant, c'est l'inverse !", a confié William Leymergie. Preuve qu'il est très fier de son fils qui a percé, sans son aide.