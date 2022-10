Danse avec les stars : Un danseur en couple avec une autre figure de l'émission

Dans Danse avec les stars, par la force des choses, les personnalités et leurs partenaires développent une certaine complicité. Pour une partie d'entre eux, l'alchimie est même indéniable. Ils passent des heures et des heures à s'entraîner et certaines chorégraphies peuvent être très sensuelles. Et cela peut engendrer des crises de jalousie de la part des conjoints de chacun... Anthony Colette, danseur star du show de TF1, est questionné sur le sujet mardi 11 octobre 2022, au micro de Guillaume Genton dans le Morning sans filtre, la matinale de Virgin Radio.

Le charmant brun est en couple depuis maintenant plus de deux ans. Sa toute première photo avec sa chérie a ainsi été publiée à l'été 2020, sur les réseaux sociaux. Puis, au fil du temps, l'ancien partenaire d'Amandine Petit, récemment éliminée de la douzième saison de Danse avec les stars, a levé le voile sur l'identité de celle qui fait battre son coeur. L'heureuse élue n'est autre que sa maquilleuse, rencontrée en coulisses de DALS. Alors, forcément, elle se montre un peu plus tolérante quant au métier de son amoureux. "J'ai une meuf, qui travaille sur l'émission d'ailleurs. Ça aide parce qu'elle me voit à l'oeuvre, en train de danser", explique-t-il ainsi à la radio.