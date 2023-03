Danse avec les stars : Une danseuse emblématique enceinte de son deuxième enfant, douce annonce avec son fiancé

C'est en 2015, pour la sixième saison de Danse avec les stars, que la belle Emmanuelle Berne intègre le prestigieux casting des danseurs pros de l'émission. Par sa bienveillance et sa vivacité sur le parquet, la petite blonde fait rapidement l'unanimité auprès des jurés et des téléspectateurs. D'abord associée au comédien Thierry Samitier puis à l'illusionniste Kamel le Magicien, au comédien Anouar Toubali et enfin au journaliste sportif Yoann Riou, elle ne remporte malheureusement pas une seule saison... Depuis 2019, elle a d'ailleurs mis de côté l'émission pour se consacrer à d'autres projets professionnels et surtout à sa vie de famille.

En couple avec un dénommé Chris Buncombe qui est pilote automobile, Emmanuelle Berne et son fiancé ont eu leur premier enfant en mai 2021. Il s'agit d'une petite fille que le couple a prénommé Maya Lyn. Mais ce lundi 13 mars 2023, elle s'est emparée de son compte Instagram pour annoncer sa seconde grossesse ! "COMING SOON... J'ai hâte d'accueillir le petit nouveau dans la famille ! La famille s'agrandit...", a-t-elle écrit en légende d'une photo pleine de douceur. Sur le cliché, on peut voir Emmanuelle Berne, son fiancé Chris et leur petite fille assis sur une commode blanche. La danseuse tient une échographie à la main et regarde tendrement sa fille qui rit aux éclats.