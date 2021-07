Dany Boon et Laurence Arné : Rare apparition ensemble, à l'anniversaire de Line Renaud

Dany Boon (de son vrai nom Daniel Farid Hamidou) et Laurence Arné sont devenus inséparables. Après s'être rencontrés sur les tournages de Radin ! (2016) puis de La Ch'tite famille (2018), les deux comédiens ont créé une relation privilégiée. Le 3 juillet 2021, ils ont tous deux été aperçus à l'anniversaire de Line Renaud, qui fêtait ses 93 ans.

En effet, durant la soirée de fin de tournage du film Une belle course, réalisé par Christian Carion, l'équipe de tournage a également organisé un anniversaire surprise pour Line Renaud (qui avait fêté ses 93 ans la veille, ndlr). Présents lors de cet événement, c'est donc tout naturellement que Dany Boon et Laurence Arné ont pris part aux festivités. Et pour une de ses rares apparitions publiques, le duo n'était pas très proche, gardant soigneusement ses distances.

Un amour digne d'un film

Le 3 mai dernier, au cours d'une interview accordée à RTL Dany Boon s'était confiée sur sa proximité avec Laurence Arné. "J'étais chez moi avec Laurence et les enfants, et on a commencé à rencontrer les voisins, faire des pots, des bouffes, des barbecues. Je me suis dit qu'il fallait écrire... C'est fou, car personne ne se connaît et d'un seul coup, on se croise et on se dit 'Bonjour, ça va bien ?'", avait-il raconté au sujet de son quotidien durant le confinement.

Des confidences auxquelles celui qui a été marié à Yaël Boon et de Judith Godrèche a apporté d'autres détails. "Tiens c'est bizarre, il y a des gens qui habitent le palier ou la maison d'en face", s'était-il souvenu. Des remarques anodines qui lui ont donné l'idée de réaliser un film, à savoir 8, rue de l'Humanité, qu'il a d'ailleurs coécrit avec la maman de Raphaël (12 ans). "Je me suis dit 'faisons un immeuble avec plusieurs classes sociales'. Je voulais faire soit un immeuble, soit une pharmacie, soit un labo au rez-de-chaussée, un bistrot à côté. D'un seul coup, on a raconté ce qu'on a vécu et c'est la relation de ces gens qui va évoluer à cause de cette situation-là", avait-il précisé. Un film prévu sur Netflix courant 2021.