Darius Rochebin accusé d'agression sexuelle : son avenir sur LCI se précise

La fin de l'année 2020 a été difficile pour Darius Rochebin. Fin octobre, le journal suisse Le Temps a publié une enquête révélant que le présentateur du 20 heures de Darius Rochebin (LCI) était accusé de harcèlement et même d'agressions sexuelles. Depuis, le présentateur de 54 ans qui souhaitait porter plainte pour diffamation, n'est plus à l'antenne. Il a indiqué sa volonté de quitter temporairement la chaîne LCI et le groupe TF1 avait indiqué qu'il a "souhaité être libéré quelques jours de l'antenne pour rejoindre sa famille et travailler avec son conseil". Elizabeth Martichoux a donc été choisie pour le remplacer. Mais son retour à l'antenne sera bientôt envisagé.

Thierry Thuillier, directeur délégué de LCI, a été interrogé sur le sujet par Sonia Devilliers sur France Inter, le 4 janvier. Sans surprise, il a expliqué que le "groupe ne tolérera aucun agissement de cet ordre-là". Mais il a vite tenu à mettre en avant la présomption d'innocence. "On est toujours sur un article, d'un magazine sérieux, mais avec des accusations anonymes, sans dépôt de plainte. Il n'y a aucune procédure judiciaire. Imaginez un instant si demain on décide que Darius ne reviendra plus jamais à l'antenne, ça veut dire qu'il suffit d'un article de presse avec des accusations anonymes contre n'importe quel collaborateur ou n'importe quelle collaboratrice, de n'importe quel média, y compris sur Radio France, pour qu'une entreprise décide de dire 'on vous retire et vous ne revenez pas", a-t-il déclaré. Il a ensuite annoncé qu'une décision serait prise "d'ici fin janvier".

Rappelons que Darius Rochebin a été accusé de "gestes déplacés", "propos salaces" et "utilisation de fausses identités sur les réseaux sociaux". Des faits qui remonteraient à l'époque où il travaillait pour la RTS (Radio Télévisée Suisse). "Tout le monde s'embrassait et s'échangeait des voeux pour la nouvelle année. Darius Rochebin s'est approché de moi, je l'ai pris par l'épaule pour lui faire la bise, il a saisi ma main libre et l'a fermement posée sur ses parties génitales", a notamment confié l'une de ses ex-collaboratrices.

Très vite, Darius Rochebin a confié via un communiqué qu'il était "choqué par le récit malveillant publié par le journal Le Temps, le 31 octobre 2020, émaillé de propos anonymes" et qu'il le contestait. TF1 avait quant à elle assuré qu'"aucun incident de cette nature n'a jamais été signalé à LCI à l'encontre de Darius Rochebin" et qu'elle suivait l'affaire de près pour peut-être prendre des mesures.

Darius Rochebin reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'à une éventuelle condamnation.