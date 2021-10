Darren Criss (Glee, American Crime Story...) bientôt papa : son épouse Mia Swier est enceinte

Darren Criss, ancienne star de la série Glee de Ryan Murphy, et Mia Swier se sont mariés en 2019, il y a deux ans, en Nouvelle-Orléans (États-Unis). De nombreux anciens amis du casting de la série culte - ceux n'ayant pas péri dans d'étranges circonstances - étaient présents, à l'image de Lea Michele, John Stamos, Chord Overstreet ou encore Harry Shum Junior. Ils étaient en couple depuis huit ans avant de se marier.

Leur premier bébé était un piano-bar acheté à deux à Hollywood (Californie) nommé le Tramp Stamp Granny's. Un bonheur irradiant que l'acteur n'hésite pas à afficher sur les réseaux sociaux. "Cette semaine marque nos 10 ans de vie commune. Dix. J'avais l'habitude d'entendre des chiffres comme ceux-ci et penser que ça ne m'arriverait jamais. Mais je suis là, avec assez de chance pour prononcer ce chiffre. Depuis tout ce temps, ça a été de mieux en mieux chaque jour. Sa ténacité, sa créativité, sa dévotion, son penchant pour vivre la vie avec un grain de folie ont toujours été une source intarissable de joie et d'inspiration pour moi", avait-il développé sur Instagram à l'occasion de leur anniversaire de vie commune. Cette grande étape étant désormais passée, Mia Swier et Darren Criss sont prêts à être parents.

Darren Criss, 34 ans, est déjà vainqueur d'un Emmy, d'un SAG Award et d'un Golden Globe pour son rôle dans The Assassination of Gianni Versace : American Crime Story où il campait le rôle du tueur en série Andrew Cunanan, en 2018.