Darren Criss papa pour la première fois : il annonce l'étonnant prénom de sa fille !

Le vainqueur d'un Emmy Award (pour son rôle dans American Crime Story), Darren Criss et Mia Swier se sont mariés en 2019 à la Nouvelle-Orléans après presque 10 ans de vie commune. Les deux tourtereaux s'étaient dit "oui" devant les anciens partenaires du marié dans Glee. Lea Michele , John Stamos , Chord Overstreet ou encore Harry Shum Junior étaient tous présents. "Cette semaine marque nos 10 ans de vie commune. Dix. J'avais l'habitude d'entendre des chiffres comme ceux-ci et penser que ça ne m'arriverait jamais. Mais je suis là, avec assez de chance pour prononcer ce chiffre. Depuis tout ce temps, ça a été de mieux en mieux chaque jour. Sa ténacité, sa créativité, sa dévotion, son penchant pour vivre la vie avec un grain de folie ont toujours été une source intarissable de joie et d'inspiration pour moi" avait déclaré l'année suivante l'acteur dans un hommage à sa compagne via Instagram.