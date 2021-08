Dave dépucelé à 15 ans par "une professionnelle" : "J'avais le droit de tout faire sauf..."

Ce samedi 14 août, le chanteur Dave se frotte aux épreuves de Fort Boyard. Et quand il est question de tester des choses, l'interprète des tubes Du côté de chez Swann et Vanina n'est pas le dernier ! Ainsi, bien qu'il a fait l'essentiel de sa vie auprès d'un homme - son mari le parolier Patrick Loiseau - il ne s'est pas privé d'une expérience sexuelle avec une femme.

Invité de l'émission Je t'aime etc. en 2019, Dave avait répondu avec sa franchise habituelle aux questions de l'une des chroniqueuses. L'occasion pour le chanteur de revenir sur son dépucelage avec une femme, quand il avait seulement 15 ans. "Quel bon souvenir ! Mon souvenir est très précis parce que c'était une professionnelle, elle était en vacances. Elle avait la trentaine, une vieille pour moi qui avait 15-16 ans ! Elle m'a fait comprendre qu'elle voulait faire de petites choses avec moi... Il y a eu pénétration. J'avais droit de tout faire sauf toucher ses seins. Et moi j'avais qu'une envie c'était de toucher ses seins", racontait-il.

Dave, de son vrai nom Wouter Otto Levenbach, ajoutait avoir toujours ressenti "une ouverture" en lui concernant les deux sexes. D'ailleurs, l'artiste ayant lui même été payé deux fois dans sa vie pour faire l'amour, avait eu un coup de coeur inattendu pour l'animatrice Olivia Adriaco ! S'il se sent donc bisexuel, il a pourtant passé un demi siècle avec le même homme : Patrick, son mari rencontré en 1971. Et les débuts n'avaient pas été du gâteau... "Il est végétarien, ça n'était donc pas gagné... Quand on s'est rencontrés, il m'a dit : 'Tu fumes le cigare, bois de la bière, regardes le foot à la télé, manges de la viande, on ne peut pas vivre ensemble.' Je lui ai répondu : 'C'est pas grave, on essaye.' Ça fait quarante-huit ans, et il continue d'écrire les textes de mes chansons, avec de plus en plus de talent d'ailleurs !", disait-il alors dans les pages de Nous Deux. Une affaire qui roule toujours !