Dave et les séquelles de son accident : il mise tout sur un traitement miracle, un voyage secret révélé

Dave est toujours debout et cette nouvelle suffit à donner le sourire à ses nombreux fans. Il faut dire qu'en début d'année dernière, ils ne pensaient pas pouvoir un jour retrouver leur idole sur scène. En janvier 2021, Dave, Wouter Otto Levenbach de son vrai nom, chutait lourdement dans son appartement parisien. C'est Patrick Loiseau, l'homme qui partage sa vie, qui l'avait retrouvé inerte. Une fois l'appel passé, Dave était pris en charge par les secours, transporté à l'hôpital, opéré pour une hémorragie cérébrale et plongé dans le coma pendant plusieurs jours. Son entourage et ses soutiens craignaient alors le pire. Mais heureusement, les séquelles n'ont pas empêché le natif des Pays-Bas de reprendre le cours de sa vie et de remonter sur scène pour retrouver son public.

S'il est en pleine forme physiquement, Dave ne cache pas que ce malheureux incident lui a ôté l'un de ses plus grands plaisirs dans la vie : "Je mange comme avant mais je ne ressens rien, c'est horrible !" racontait-il au magazine Gala. Lui qui adorait déguster un bon verre de vin ou un bon repas se retrouve injustement privé de ces petits bonheurs qui signifiaient beaucoup pour lui. Alors il a pris les choses en main. France Dimanche révèle que l'interprète de Vanina se serait rendu en urgence en Belgique pour bénéficier d'un nouveau traitement.

Un spécialiste aurait trouvé une méthode miracle permettant aux malades de la Covid-19 de retrouver goût et odorat grâce à la cryothérapie. Il aurait obtenu un rendez-vous rapidement grâce à un désistement et aurait donc sauté dans le premier train pour saisir cette opportunité. Les résultats ne sont pas visibles avant au moins trois semaines en temps normal. Une issue heureuse dont Dave n'est toutefois pas certain de profiter. L'hebdomadaire précise que les soucis seraient "d'ordre cérébral", il n'est pas assuré que le traitement porte ses fruits et donne les mêmes résultats sur le chanteur que sur tous les autres patients atteints de la Covid-19. Qu'importe, Dave aurait sans doute regretté de ne pas avoir tenté sa chance...