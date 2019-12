David et Victoria Beckham : Le couple perd sa fortune...

David et Victoria Beckham forment un des couples de stars les plus influents de la planète... et pourtant ! Leurs finances ne sont plus au beau fixe, la faute à la marque de vêtements de l'ex-Spice Girl. Ainsi, les deux superstars ont perdu plus d'un million d'euros sur l'année 2018.

L'info est signée Daily Mail ! Le tabloïd britannique révèle que les entreprises de David et Victoria Beckham, DB Ventures et Victoria Beckham Limited, ont perdu, à elles deux et après impôts, la somme de 1,5 million de livres sterling, soit un peu plus d'1,75 million d'euros. Ce bilan n'a pas empêché l'ex-footballeur et son épouse de se verser plus de 8 millions d'euros de dividendes.

Cette perte est essentiellement imputée à la marque de vêtements de Victoria Beckham. Toujours selon le Daily Mail, l'enseigne aurait perdu plus de 40 millions d'euros depuis son lancement, en 2010. David Beckham, le mari de la créatrice, serait intervenu à plusieurs reprises pour en renflouer les caisses.