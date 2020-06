David Gallienne (Top Chef) déçu par le montage "pas toujours mis à son avantage"

Top Chef 2020, c'est terminé. Le 17 juin dernier, M6 a diffusé la grande finale du concours culinaire, mettant ainsi fin à cette édition placée sous le signe de l'audace. Chaque semaine, les téléspectateurs étaient au rendez-vous pour découvrir les aventures des candidats. Et certains cuisiniers ont eu plus de succès que d'autres auprès du public. Le gagnant David Gallienne par exemple n'a pas toujours fait l'unanimité. Des critiques sur lesquelles il est revenu lors de son passage sur le plateau de Quotidien (TMC), jeudi 18 juin.

Le chef du Jardin des plumes (à Giverny) a fait le déplacement pour répondre aux questions de Yann Barthès, au côté de sa cheffe de brigade Hélène Darroze. Interrogé sur la façon dont il vivait sa médiatisation et les critiques dont il a fait l'objet durant la saison, David Gallienne a confié : "On vit ça avec beaucoup d'humilité. J'ai pris beaucoup de recul par rapport à tout ça. On est très exposés. Avec la crise sanitaire, l'émission a battu des records d'audience. On ne peut pas plaire à tout le monde, c'est évident, et heureusement, sinon, on s'embêterait." Le vainqueur a ensuite pointé du doigt le montage de l'émission : "Mais en tout cas, ça reste de la télévision, ça reste des montages. Et forcément, il y a des fois où ça n'a pas été forcément mis à mon avantage. J'invite les gens qui ont des a priori sur moi à venir me rencontrer à mon restaurant. J'aime la vie et les gens."

La vie privée de David Gallienne exposée

Le présentateur de 45 ans a ensuite relevé qu'en participant à une émission comme Top Chef, on acceptait d'être exposé et, par la même occasion de dévoiler sa vie privée. Le public a notamment découvert qu'à l'âge de 25 ans, David avait quitté son épouse Marie afin de se mettre en couple avec Alexis. Son compagnon, ainsi que ses enfants Jules et Charlotte, étaient d'ailleurs apparus à l'écran. Un choix que le concurrent d'Adrien Cachot assume totalement. "Je n'ai pas de problème à assumer qui je suis. Aujourd'hui, je travaille avec mon ex-femme, ça fait quinze ans qu'on travaille ensemble. (...) Si j'ai pu aider certains hommes à assumer qui ils étaient, j'en suis ravi", a conclu le chef étoilé.

David Gallienne n'aura malheureusement pas fait l'unanimité tout au long du concours. On l'a notamment accusé d'avoir la grosse tête. Et lors du dernier épisode, ce sont des accusations de plagiat qui sont venues perturber sa finale. Certains internautes ont remarqué que son entrée ressemblait étrangement à celle que Xavier Pincemin, le gagnant de Top Chef 2016, avait faite lors de sa propre finale. Interrogé par Sud Radio le lendemain de sa victoire, David a réagi à la polémique : "Je pense qu'en fait, on n'a rien inventé ! On réinvente, si je regarde sa recette, il y avait de la mozzarella dans ses préparations, enfin, on est sur des recettes complètement différentes, même si dans l'interprétation, il y a de grosses similitudes. C'est des plats qui sont différents, avec une émotion différente, moi je racontais le thème du voyage, et je respecte beaucoup Xavier et j'espère le rencontrer et pouvoir pourquoi pas déguster son plat !"