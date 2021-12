David Ginola de retour après une longue absence : retrouvailles émouvantes avec sa petite Ever

David Ginola est un homme choyé. Après plusieurs semaines loin de sa famille, le retour à la maison a été l'occasion d'une belle séquence émotion. L'ancienne star de foot, idole du Paris Saint-Germain pendant plusieurs années, a récemment décidé de participer à une émission de télévision en Angleterre. Très populaire outre-Manche après avoir passé une partie de sa carrière sportive là-bas, l'ancien joueur de 54 ans a intégré le casting de la nouvelle saison de Je suis une célébrité, sortez-moi de là !

Après avoir été éliminé samedi dernier du show britannique, David Ginola était forcément déçu, mais la perspective de revoir les siens a dû le réjouir. S'il s'est confié sur le plaisir qu'il aurait de retrouver enfin sa jeune compagne Maéva Denat, 32 ans, il n'a pas évoqué sa fille, Ever, née en février 2018 et pourtant leurs retrouvailles ont été chargées d'émotion. Sur sa page Instagram, où il est suivi par plus de 100 000 abonnés, celui que l'on surnomme El Magnifico a publié une jolie story où on voit la petite Ever courir vers son papa à son arrivée à l'aéroport.

Une courte vidéo très émouvante, probablement prise par Maéva qui a également partagé la scène sur son compte Instagram. Ever a l'air toute heureuse d'enfin retrouver son père après de longues semaines d'absence. S'ensuit un long et beau câlin entre les deux, très émus de se revoir. Une séquence émotion qui a certainement fait du bien au père de Carla.

Si Maéva avait quelques appréhensions avant la participation de son compagnon à l'émission de télé-réalité anglaise, tout s'est finalement bien passé et le retour à la maison l'a été lui aussi !