David Ginola éloigné de sa compagne de 22 ans sa cadette : "Ne pas faire l'amour a été le plus dur..."

David Ginola a toujours attiré les lumières et ce n'est pas pour rien qu'on le surnommait "El Magnifico" du temps où il jouait au Paris Saint-Germain. Doté d'un style flamboyant et d'une belle gueule, l'homme de télévision d'aujourd'hui 54 ans est resté sur le devant de la scène une fois sa carrière terminée. Après un beau passage en Angleterre, il a gardé une certaine popularité chez nos amis anglais, au point de participer jusqu'à tout récemment à la version britannique de Je suis une célébrité, sortez-moi de là ! Malheureusement pour lui, le père de Carla vient tout juste d'être éliminé du jeu télévisé, mais il en a profité pour faire quelques confessions plutôt intimes...

Interviewé par le quotidien anglais The Sun, celui qui semblait prêt à tout pour remporter le jeu a évoqué la chose qui lui manquait le plus depuis le début de sa participation à l'émission. "Ne pas faire l'amour a été le plus dur... surtout quand vous le faites tous les jours !", a-t-il confié. Un joli compliment pour sa compagne depuis 2016, Maéva Denat. La jeune mannequin de 32 ans vit une belle relation avec l'ancien footballeur et elle a d'ailleurs récemment confié ses inquiétudes sur la participation de son chéri à l'émission anglaise.

Excepté ce manque de contact charnel, d'autres aspects de l'aventure ont été compliqués à endurer pour David Ginola. "Dans le château, beaucoup de choses m'ont manqué comme la nourriture, parce que du riz et des haricots c'est bon pour quelques jours, mais après deux ou trois semaines...", précise-t-il, ajoutant qu'il ne mangerait probablement plus de haricots pour le reste de sa vie.

Désormais éliminé, David Ginola va vite pouvoir rejoindre sa belle Maéva et les retrouvailles s'annoncent torrides !