David Pujadas : Pourquoi a-t-il été obligé de porter une perruque pour un JT ?

Le présentateur David Pujadas a reçu ce jeudi sur LCI l'ancien ministre Jérôme Cahuzac dans son émission intitulé 24h Pujadas. L'ancien présentateur vedette du journal télévisé de France Télévisions reste à ce jour encore célèbre pour avoir porté une perruque en plein direct un jour de 2008.

David Pujadas est célèbre pour avoir présenté des JT dans des contextes d'une gravité incroyable avant son départ du service public en 2017...Mais aussi pour avoir arboré une perruque à l'antenne. Il était revenu sur cet épisode avec Anne-Elisabeth Lemoine en 2018 dans l'émission de France 5 C à Vous. "Honnêtement, cette perruque était très ressemblante ! C'est là qu'on s'aperçoit que les artisans font des miracles" affirmait-il. Il avait également été questionné sur les raisons de ce délire stylistique et l'avait justifié par un accident capillaire : "Ce n'est pas une blague, c'est la vérité malheureusement... Fin des vacances, je me trouvais à Périgueux et les coiffeurs de Périgueux..." "Moi, je n'attache pas énormément d'importance aux détails vestimentaires et capillaires, s'était souvenu le journaliste et papa de quatre enfants avant de se replonger dans l'action. Il était en train de me couper les cheveux, je ne faisais pas tellement attention, et tout d'un coup, je regarde (...) J'étais quasiment tondu !"

Et même s'il n'est pas très regardant sur sa coupe de cheveux, quelques jours plus tard, alors qu'il rentre à Paris, le journaliste cherche par tous les moyens à dissimuler les séquelles de ses vacances en Dordogne. Alors il a avoué : "Le samedi après-midi, effectivement, je regarde sur Internet. Je fais le tour des annonces, etc. Et puis, je tombe sur quelqu'un qui me dit : 'Mais si, on a des perruques, vous venez, on enfile la perruque et puis je vous recoupe les cheveux, vous verrez, ce sera votre couleur de cheveux...". Le journaliste, visiblement séduit, a confié l'avoir gardée "une quinzaine de jours !"