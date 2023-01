De bien tristes obsèques pour Linda de Suza : aucune personnalité ne s'est déplacée...

Les obsèques de Linda de Suza ont eu lieu il y a quelques jours maintenant, le vendredi 6 janvier 2023. Si des milliers de fans se sont déplacés pour partager l'événement et la peine immense de son fils João, avec qui les relations étaient parfois tendues, ce n'est pas le cas de tout le monde.

En effet, on a pu apercevoir son agent et exécuteur testamentaire, Fabien Lecoeuvre. Mais à l'exception de ce dernier, aucune personnalité notable du show-business ne s'est déplacée jusqu'à l'église Saint-Gervais-Saint-Protais à Gisors, dans l'Eure, là où résidait la star des années 1980 jusqu'à sa disparition. Un bien triste constat, bien qu'il soit relativement logique puisque Linda de Suza, de son vivant, s'était éloignée progressivement des projecteurs pour rester avec son cercle de proches. On a pu voir que quelques responsables politiques...

Si la dernière volonté de Linda de Suza alors qu'elle était vivante, à savoir pouvoir s'installer dans un couvent pour pouvoir finir sa vie paisiblement, n'a pu être respectée, celle de son fils João, elle, a été tenue. Il avait en effet demander à tous les fans de la chanteuse de se rendre à l'enterrement avec des fleurs naturelles bien précises.

Rappelons que la star franco-portugaise est décédée dans la matinée du 28 décembre dernier, seulement quelques heures après avoir été admises aux urgences pour une détresse respiratoire, à l'hôpital de Gisors (27). Malheureusement trop tard. Elle était atteinte du Covid-19 au moment de sa disparition, qui a provoqué une vive vague d'émotion et d'hommages en tout genre. Celle qui avait également fait une tentative de suicide dans sa jeunesse a fini par s'en aller.

Elle voulait s'en aller

"Elle était malheureusement malade depuis quelques semaines, quelques mois. Elle avait cette forme d'insuffisance respiratoire et elle a attrapé le Covid dans sa maison de retraite où elle était. Et elle a été transférée ce matin, un peu tard à mon sens", avait ainsi déclaré son agent sur l'antenne de BFMTV.

Sur CNEWS, Fabien Lecoeuvre avait également déclaré : "Elle voulait s'en aller. Elle m'avait demandé la semaine dernière de lui trouver un couvent, elle était devenue très religieuse, elle faisait ses prières pratiquement toutes les deux heures. Elle voulait que je la mette dans un couvent pour avoir une retraite religieuse et finir son existence comme ça. Malheureusement, je n'ai pas eu le temps puisque la maladie a été plus forte".