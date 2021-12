Delphine Jubillar - "Il continuait à faire comme si elle était là" : le témoignage étonnant d'un ami de Cédric

Delphine était le premier amour de Cédric Jubillar. À tout juste 18 ans, le peintre-plaquiste rencontrait cette infirmière et en tombait éperdument amoureux au point de l'épouser en 2013. Papa de Louis et d'Elyah (7 et bientôt 2 ans, fruits de son amour avec Delphine), Cédric était pourtant en instance de divorce au moment de la mystérieuse disparition de l'infirmière dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020. Incarcéré à la prison de Seysses et considéré comme le principal suspect dans cette affaire, Cédric clame pourtant toujours son innocence, même si une nouvelle demande en liberté vient d'être rejetée le 22 novembre dernier.

Il faisait les choses comme Delphine

Interviewé par La Dépêche, un ami proche du peintre-plaquiste a confié que Cédric avait un comportement très étrange après la disparition de sa femme. Lorsqu'il allait le voir dans leur maison de Cagnac-Les-Mines, l'homme semblait être en plein déni et ne pas être conscient que son épouse n'était plus chez eux. "Il a toujours eu envie de bâtir une famille, d'avoir des enfants et une maison." explique-t-il, "Lorsque Delphine a disparu, je me demandais s'il avait vraiment compris que sa femme n'était plus là. Il continuait à faire comme si elle était là, en donnant les mêmes aliments aux enfants et en conservant les mêmes habitudes, comme si elle allait revenir... Il faisait les choses comme Delphine les aurait faites."

Incarcéré et placé en isolement, Cédric Jubillar a récemment dénoncé ses conditions de détention très dures et avait confié être au bord de l'épuisement psychologique. "Je suis innocent, je n'ai pas tué Delphine", a-t-il ainsi déclaré en novembre dernier devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse.

L'intégralité du témoignage de l'ami de Cédric Jubillar est à retrouver sur La Dépêche.fr.

Cédric Jubillar reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'au jugement définitif de cette affaire.