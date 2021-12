Delphine Jubillar : les étranges confidences de Cédric à une inconnue....

Nonchalant et souvent ironique quant à la disparition de son épouseDelphine Jubillar, Cédric aurait donné d'étonnants conseils à une femme lors d'une battue. Trois mois après la disparition de l'infirmière et alors qu'on ne sait toujours pas si elle est encore en vie ou décédée, le peintre-plaquiste de 34 ans lui aurait notamment donné comme instruction de se "mettre à la place d'un meurtrier potentiel" selon BFMTV. Savait-il déjà qu'elle était morte ?

Je tue quelqu'un, je le fous dans un lac

Sans la moindre émotion, le fils de Nadine lui aurait également expliqué comment il s'y prendrait s'il voulait faire disparaître un cadavre sans laisser de traces. Il aurait ainsi indiqué : "Je tue quelqu'un, je le fous dans un lac. Je lui ouvre peut être pas le bide, mais je leste (le corps). Parce que tu sais très bien qu'un corps flotte. Tu sais très bien qu'un corps flotte, donc tu lestes, t'envoies au fond".

Pour rappel, Cédric Jubillar a rencontré sa nouvelle compagne, une aide-soignante de 11 ans son aînée - lors d'une battue destinée à retrouver son épouse. Après avoir noué contact grâce au fils de Séverine, ils se sont ensuite revus pour une soirée à deux. "Ensuite, autour de la mi-avril, nous avons dîné ensemble et notre histoire a commencée. Je me suis attachée à lui et lui s'est attaché à moi", avait confié Séverine auprès des journalistes du Parisien.

Considéré comme le principal suspect dans cette affaire, Cédric Jubillar a été incarcéré à la prison de Seysses le 18 juin dernier et mis en examen pour "homicide sur conjoint". Sa dernière demande de remise en liberté a été rejetée le 22 novembre 2021. Il a été une nouvelle fois entendu le 3 décembre 2021 pour détailler aux deux magistrates chargées du dossier le déroulé exact de sa dernière soirée avec Delphine Jubillar.

Cédric Jubillar reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'au jugement définitif de cette affaire.