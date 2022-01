Delphine Jubillar : Un changement d'attitude, juste avec sa disparition ? "Elle remettait en place Cédric..."

D'ordinaire "effacée" et très "discrète",Delphine Jubillar était habituée aux crises de colères de son époux Cédric. Mais selon l'un de ses meilleures amies Anne interrogée par les journalistes du Parisien, l'infirmière d'Albi avait totalement changé de comportement les mois précédant sa disparition survenue dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020 à Cagnac-Les-Mines. Elle explique : "Elle avait vraiment changée et osait s'affirmer. Je me souviens d'une soirée particulièrement tendue chez eux vers début septembre. Ils n'arrêtaient pas de se disputer pour le choix de la musique. Ils n'étaient jamais d'accord, mais Delphine, contrairement à ses habitudes, ne lâchait rien."

Lassée d'avoir une "vie de Bidochon" avec le peintre-plaquiste qui n'avait fini aucun travaux dans leur maison de Cagnac-Les-Mines, la maman de Louis et d'Elyah était d'ailleurs en instance de divorce au moment de sa disparition et comptait refaire sa vie avec un nouvel amant rencontré sur une application de rencontres. Fatiguée de vivre dans une maison en ruines et de régler toutes les dépenses du foyer, elle n'hésitait plus à tenir tête à son mari selon Anne. "Elle remettait aussi en place Cédric lorsqu'il se lançait dans des tirades sur les travaux qu'il était en train de mener dans la maison." ajoute-t-elle.

Même si elle révèle n'avoir jamais vu Cédric lever la main sur elle, elle s'est néanmoins souvenue d'une menace que Cédric aurait faite à l'infirmière quelques mois seulement avant sa disparition. Très soupçonneux sur son épouse et craignant qu'elle ait un nouvel amant, le peintre-plaquiste de 34 ans avait confié à Anne vouloir "lui faire à l'envers" si elle venait à se mettre avec un autre homme que lui...

Cédric Jubillar reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'au jugement définitif de cette affaire.

L'interview complète de l'amie de Delphine Jubillar est à retrouver sur Le Parisien.