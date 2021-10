Delphine (Mariés au premier regard) en couple : deux candidats emblématiques ont "joué les Cupidon"

La roue a-t-elle enfin tourné pour Delphine ? Dimanche, la candidate de Mariés au premier regard 2020 (M6) a fait une belle révélation sur sa vie amoureuse, à l'occasion d'une session de questions/réponses sur Instagram.

Dimanche, la belle wedding-planner a fait de la route afin de se rendre à Europa Park. Elle en a donc profité pour répondre aux questions de ses abonnés. Et, sans surprise, elle a été interrogée sur sa vie amoureuse. Aux dernières nouvelles, Delphine était célibataire. Mais sa situation amoureuse a changé comme elle l'a dévoilé en story. "En couple. Je resterai discrète sur l'identité de mon chéri pour respecter notre couple. Merci de respecter notre choix", peut-on lire en légende d'une photo sur laquelle les tourtereaux s'embrassent. Mais la jeune femme a pris soin de cacher le visage de son cher et tendre avec un émoji en forme de coeur. On peut tout de même voir qu'il est brun.

Un internaute a ensuite voulu savoir comment elle avait rencontré l'homme qui partage sa vie. Et, surprise, c'est grâce à un autre couple emblématique de Mariés au premier regard. "Laure et Matthieu ont joué les Cupidon", a-t-elle précisé. On imagine donc qu'il s'agit d'un des proches des parents de Lya.... ou d'un candidat de Mariés au premier regard 2021 ? Pour l'heure, le mystère reste entier.

C'est en 2020 que le public a découvert Delphine. Celle qui avait 30 ans au moment du tournage s'est mariée avec Romain, avec lequel elle était compatible à 82%. Mais un an après leur union, elle a pris la décision de divorcer. Le charmant brun a tenté de la reconquérir comme les téléspectateurs de M6 ont pu le découvrir lors du bilan de la dernière saison de MAPR. "C'est terminé. On a réessayé pendant trois semaines. Là on s'est aperçus que ce n'était pas possible, qu'il y avait eu la cassure et qu'on ne pouvait pas retourner en arrière. On est malgré tout restés en bons termes. Mais chacun sa vie, on ne se souhaite que du bonheur. Ca restera une très belle rencontre, je ne regrette pas du tout. Mais je suis passée à autre chose je vais de l'avant", avait-elle précisé peu de temps après.

Espérons que cette fois-ci, Delphine vivra un beau conte de fées.