Delphine Wespiser, bientôt un enfant avec Roger ? "Ce n'est pas possible"

Sur Instagram, Delphine Wespiser s'est confiée à ses abonnés en révélant qu'avoir un enfant n'était pas une priorité pour elle. Du moins pour l'instant : "Je suis épanouie comme je suis et vu que je ne suis pas beaucoup à la maison ça n'irait pas. Je ne suis pas du genre à faire garder mes enfants par une nounou H24 donc actuellement, ce n'est pas possible" a-t-elle indiqué. Une excuse évidemment légitime. Difficile de profiter d'une vie de famille quand des tournages et des émissions tournées aux quatre coins de la France l'empêchent de profiter pleinement de son Alsace natale.

Le mariage pourrait être un engagement solennel pour elle et Roger, mais même chose. Le couple n'envisage pas pour l'instant de se passer la bague au doigt : "Les couples qui vont bien, dès qu'ils se marient, après il y a un truc qui se casse. Je préfère le diamant brut, avait-elle déclaré en avril dans TPMP. On est bien comme ça. Je pense qu'il ne faut pas trop modifier." A chacun son rythme, comme on dit !