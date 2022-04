Delphine Wespiser prête à une nouvelle métamorphose ? L'ex-Miss France envisage un retour en arrière !

Ces dernières semaines, Delphine Wespiser a prôné hauts et forts les bienfaits de la couleur bleu marine. Mais il semblerait que ce soit une autre teinte qui lui tienne à coeur, maintenant que les élections présidentielles sont bouclées et qu'Emmanuel Macron a conservé son poste à l'Elysée. Cette chevelure qui lui manque tant, c'est celle qu'elle a longtemps adopté, du côté de l'émission Fort Boyard en tant que Rouge et Blanche, mais aussi lors de son élection de Miss France 2012, organisée dans la ville de Brest.

Sur son compte Instagram, la jeune femme de 30 ans, chroniqueuse de l'émission Touche pas à mon poste sur C8, a effectivement partagé une vidéo sur laquelle elle utilise un filtre qui colore ses mèches de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. "Drôle... le rouge me manque" écrit-elle nostalgique. A l'époque où elle assurait la promotion de son ouvrage intitulé Devenir pleinement et sereinement soit, Delphine Wespiser assurait pourtant que les colorations peu naturelles ne la tentaient plus, elle qui se tournait vers la voie de l'écologie, des soins apportés par notre planète et des recettes issues de l'agriculture biologique.

2022, je pense donc je gêne

Dernièrement, le nom de Delphine Wespiser n'a pas résonné que dans les salons de coiffure. Démontrant son soutien au Rassemblement National et incitant les citoyens français à voter pour Marine Le Pen, l'ancienne reine de beauté a carrément été écartée du plateau de l'émission Touche pas à mon poste, le 20 avril 2022, ayant publiquement annoncé ses intentions. "2022, je pense donc je gêne, expliquait-elle alors. Je constate donc je choisis. J'éprouve donc je vote. Et toujours avec l'envie du meilleur pour la France. Les amis, il n'y a pas de bon ou de mauvais vote. Le 24 il y a juste un vote IMPORTANT à faire. Le 24 il faut juste que TOUT le monde vote... pour que le nouveau visage de la France soit légitime par le nombre de votes !"

C'est finalement Emmanuel Macron qui a remporté la victoire face à Marine Le Pen, avec 58,6% de votes, soit un total de 18 768 639. Il faut croire que, face aux recommandations de Delphine Wespiser, les électeurs ont vu rouge...