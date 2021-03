Delphine Wespiser s'offre de nouvelles fesses "galbées" : la Miss a cédé à la chirurgie esthétique

La tentative de suicide de Loana, l'affaire de sorcellerie qui secoue le monde de la télé-réalité... et la chirurgie esthétique. Les sujets étaient variés mercredi 10 mars 2021 dans Touche pas à mon poste (C8). Alors que des images d'un lifting colombien, nouvelle chirurgie esthétique à la mode pour faire gonfler les fesses, sont diffusées à l'écran, Delphine Wespiser avoue y avoir déjà eu recours.

Il s'agit là d'une pratique de plus en plus courante. Le lifting colombien peut se pratiquer en institut, la praticienne installe des ventouses au niveau du postérieur de la cliente et là, par pression négative, l'aspiration donne lieu à une stimulation du muscle grand fessier et du système lymphatique, et par conséquent une augmentation de volume des fesses. La tonicité et l'amélioration de la qualité de la peau sont également à noter. Un résultat durable sera visible au bout de six séances.

Delphine Wespiser a elle aussi souhaité avoir de nouvelles fesses grâce au lifting colombien. "Par curiosité, j'ai testé. J'ai essayé une seule fois, une séance", lance-t-elle. Et Cyril Hanouna qui n'en croit pas ses oreilles de l'interrompre : "Quoi ? Sur les fesses ?" Celle qui a été élue Miss France 2012 confirme et poursuit son explication. "Concrètement, ça ne fait pas trop du bien parce que ça aspire vachement et ça tient quelques semaines. Donc si on n'en fait pas régulièrement, on n'entretient pas. Mais c'est vrai que ça fait un effet plus galbé", ajoute-t-elle. L'animateur, très intéressé, demande avec humour s'il y a des images de Delphine Wespiser en pleine chirurgie esthétique...

En décembre 2011, peu après son sacre, la reine de beauté avait déjà évoqué un éventuel passage sur le billard dans le futur. "À la limite, si je devais un jour me refaire quelque chose, c'est mes hanches. Elles sont plus larges que le reste de mon corps", confiait-elle à l'époque à nos confrères du magazine Voici. Dix ans après, la voilà qui cède aux sirènes de la chirurgie esthétique. Et, entre les hanches et les fesses, il n'y a qu'un pas...