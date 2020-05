Demain nous appartient: deux acteurs éprouvés par le confinement, mais de retour

Le mardi 19 mai 2020, c'est le visage marqué, la chevelure ébouriffée que les deux comédiens ont pris la pose pour les réseaux sociaux. "Vous êtes sûrs de vouloir nous revoir a l'écran...?!", ironisent-il avec malice. Mais tenez-vous prêt. Que vous le vouliez ou non, Demain nous appartient réintégrera au plus vite la grille des programmes de TF1. La chaîne a mis le paquet pour que ce soit possible. Habituellement, 40% des scènes sont tournées en décors naturels, mais en raison de la pandémie du coronavirus, tout a été rapatrié en studio... moyennant une rondelette somme déboursée par Newen, la société de production. Bref, on dit merci qui ?