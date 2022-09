Demain nous appartient : Le passé d'un acteur refait surface dans une émission d'amour

Farouk Bermouga est un acteur français populaire. Ce dernier est connu pour avoir joué le rôle de Mehdi Salmani dans Faites comme chez vous !. On l'a également vu dans des séries bien connues telles que Plus belle la vie, Julie Lescaut, Clem, Section de recherches ou encore Une famille formidable. Mais depuis 2018, c'est dans Demain nous appartient qu'il a trouvé une place récurrente. Il y interprète le personnage de Victor Brunet. Avec ce joli parcours, il est donc surprenant de découvrir les débuts de l'acteur dans un tout autre registre.

Pour cela, il fallait se regarder le 12 septembre sur M6, l'émission L'amour est dans le pré. Car c'est dans cette émission qu'il est étonnement apparu. En effet, alors que les caméras suivaient l'agriculteur Jean et ses prétendantes Laurence et Nathalie pendant leur soirée karaoké, un gros plan a été réalisé sur l'écran diffusant la chanson culte Besoin de rien, envie de toi de Peter et Sloane. Et le clip qui accompagnait les paroles mettait en avant un homme et une femme en train de se câliner en pleine nature. Des images à travers lesquelles il est possible de reconnaître Farouk Bermouga ! Nos confrères de Voici ont préféré en être certains et ont pour cela contacté le comédien. L'occasion pour lui de confirmer. "Oui c'est bien moi... il y a 25 ans", leur-a-t-il répondu, apparemment amusé par la situation.

Celui qui était moins amusé en revanche, c'est Jean. L'éleveur de vaches allaitantes âgé de 60 ans a en effet confié avoir passé une mauvaise fin de soirée, non pas en voyant Farouk Bermouga à l'écran mais en raison de sa prétendante Nathalie. Et pour cause, celle-ci a eu un comportement agaçant selon lui. "J'ai eu l'impression qu'elle voulait prendre les rênes. Il n'y a pas qu'entre les deux prétendantes, même par rapport à moi, j'ai trouvé qu'elle prenait un peu trop le devant. Quand on est parti de la soirée, elle a fait son sketch, elle remerciait tout l'établissement et tout. Comme si c'était elle qui menait la danse. Logiquement, on aurait dû le faire nous trois ensemble. Moi, je le voyais comme ça", a-t-il regretté pour Télé Loisirs.