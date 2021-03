Demi Lovato violée adolescente et pendant son overdose : son témoignage efarrant

On savait qu'elle avait frôlé la mort pendant son overdose, en juillet 2018. Mais le soir où elle a failli rendre l'âme, Demi Lovato a vécu l'horreur a bien des niveaux. Comme elle l'a courageusement révélé dans le documentaire Youtube Dancing with the Devil - en quatre épisodes -, la jeune femme de 28 ans a été violée par son dealer alors qu'elle était inconsciente. "Ce n'était pas juste une overdose, explique-t-elle. Il a profité de moi. Quand on m'a retrouvée, j'étais nue, bleue. Il m'a laissée pour morte après avoir tiré avantage de la situation."

Il aura fallu du temps, de la réflexion pour comprendre que cette situation était très très anormale. "Quand je me suis réveillée à l'hôpital, ils m'ont demandé si j'avais eu une relation sexuelle consentie, se souvient Demi Lovato. J'ai eu un flash dans lequel je le voyais au-dessus de moi. En ayant ce souvenir, j'ai répondu oui. Ce n'est qu'un mois après l'overdose que j'ai réalisé que je n'étais pas du tout en état de prendre une telle décision." Un mélange d'héroïne et de fentanyl ont failli mettre un terme à sa souffrance. Mais c'est avec force que la chanteuse a poursuivi ses confessions.

J'ai perdu ma virginité en me faisant violer

Cette expérience a, hélas, fait résonner en elle une précédente agression. Héroïne des écuries Disney depuis le plus jeune âge, Demi Lovato a effectivement expliqué qu'elle avait été victime d'un acte similaire alors qu'elle était adolescente, qu'elle sortait avec un compagnon de tournage mais qu'elle n'était "pas prête". "J'ai perdu ma virginité en me faisant violer, raconte la jeune femme. J'avais dit publiquement que je voulais attendre jusqu'au mariage. Je n'ai pas eu droit à l'une de ces premières fois très romantiques. Et puis j'ai croisé cette personne tout le temps. J'ai arrêté de manger. Il n'a jamais eu aucun problème. Il n'a pas été retiré du film sur lequel on travaillait."

Demi Lovato est devenue une véritable star en interprétant Mitchie Torres, à 15 ans en 2008, dans le premier volet de la saga Camp Rock. Elle n'a pas donné, dans ce documentaire, le nom de son agresseur ni les circonstances exactes de ce premier, terrible, viol...