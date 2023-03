Demi Moore sculpturale à 60 ans et radieuse avec sa fille Scout Larue Willis

Le mardi 21 avril le duo mère/fille le plus iconique d'Hollywood, Demi Moore et Scout Larue Willis, a fait sensation lors du Fashion Trust US.

Lors de cette initiative à but non lucratif dédiée à la découverte, au financement et à la formation de talents émergents en design, Demi Moore et sa fille sont apparues plus complices que jamais, main dans la main, devant les caméras de l'événement.

Côté tenue, l'actrice de 60 ans a opté pour une robe à cocktail verte asymétrique aux bretelles épaisses accompagnée d'un long manteau en fourrure noir et d'un sac demi-lune vert néon. Du côté de Scout Larue Willis, cette dernière a préféré une sublime robe aux inspirations de déesse grecque rose bonbon avec un buste croisé très échancré.

Au cours de cette soirée où étaient conviés le mannequin brésilien, Alessandra Ambrossio ainsi que la réalisatrice et ex-compagne de Harry Styles, Olivia Wilde, la fille de Bruce Willis en a profité pour prouver ses talents de chanteuse au public présent. En effet, c'est sur son Instagram que l'actrice de 31 ans a partagé des extraits de son passage sur la scène, une prestation qui a de quoi émouvoir ses compères hollywoodien qui l'ont acclamé sur leur réseaux sociaux.

La famille Willis, une famille plus que soudée

Plus tôt dans la semaine l'ambiance n'était, cependant, pas aux strass et aux paillettes pour les deux stars américaines mais bien aux sweatshirt et au gâteau à l'occasion du 68ème anniversaire de Bruce Willis. Malgré l'état de l'acteur atteint de démence fronto-temporale, l'heure est toujours à la fête chez les Willis puisque la famille attend un heureux évènement cette année, en effet, leur fille de 34 ans, Rumer Willis est enceinte de son premier enfant ! Une nouvelle qui a de quoi donner le sourire au célèbre acteur hollywoodien.

Du côté de son ex-femme, Demi Moore reste toujours aussi proche de l'acteur de 68 ans. Celle qui s'était séparée de son compagnon suisse en novembre 2022 s'est affichée fièrement auprès de son ex-mari sur ses réseaux sociaux lors de l'anniversaire de ce dernier. C'est au travers d'un tendre post Instagram que l'ex femme de Ashton Kutcher a célébré le père de ses filles avec un touchant message : " Joyeux anniversaire, BW ! Je suis si heureuse que nous puissions te fêter aujourd'hui. Je t'aime et j'aime notre famille. Merci à tous pour votre amour et vos voeux chaleureux - nous les ressentons tous.".