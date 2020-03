Denis Brogniart insulté par un internaute : sa réponse est déjà culte

Qui se frotte à Denis Brogniart s'y pique !

Vendredi 27 mars 2020, TF1 a diffusé un nouvel épisode de Koh-Lanta 2020 marqué par l'élimination houleuse de Delphine. La candidate de l'équipe des rouges a été sacrifié par Ahmad lors du rendez-vous des ambassadeurs. Une trahison qu'elle n'a toujours pas digérée puisqu'elle a coupé tout contact avec son ancien partenaire de camp.

Bien que déjà au courant de l'issue de cet épisode, et des suivants, Denis Brogniart a invité les téléspectateurs et les internautes à le suivre avec lui sur Twitter et a partagé des commentaires sur son fil. L'animateur emblématique de 52 ans de TF1 a reçu de nombreux messages, certains plaisants et d'autres un peu moins.

Un internaute s'est senti la liberté d'interpeller Denis Brogniart en lui envoyant un : "Arrêtes un peu bouffon." L'animateur de Koh-Lanta ne l'a pas laissé passer puisqu'il a choisi d'y répondre, et de quelle manière ! "A qui parlez vous avec autant de familiarité jeune homme? A deux doigts d'être un peu vénère !", a-t-il rétorqué. Une réponse déjà culte puisqu'elle a été likée plus de 122 000 fois sur Twitter.