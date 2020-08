Denis Brogniart s'incruste dans le bulletin météo de TF1 pour annoncer Koh-Lanta

Ce vendredi 28 août 2020, c'est reparti pour un tour ! La 24e saison de Koh-Lanta débarque sur TF1 dès 21h. Intitulée Les 4 Terres, elle promet déjà de faire beaucoup parler sur les réseaux sociaux. Mais les téléspectateurs ne sont pas les seuls à être pressés de voir découvrir les premiers épisodes. C'est également le cas de Denis Brogniart. Très heureux d'être de retour sur le petit écran, l'animateur a carrément fait la promotion de l'émission jeudi 27 août 2020 en débarquant dans le bulletin météo d'Évelyne Dhéliat.

"Ah bah, Denis, qu'est-ce que vous faites là ? C'est demain, Koh-Lanta", a feint d'être surprise la présentatrice. Et Denis Brogniart d'expliquer sa présence : "Je ne veux pas faire la météo. Mais j'ai une carte aussi ce soir pour vous, pour parler de Koh-Lanta. Regardez la carte, avec quatre régions. Avec le Nord en violet, l'Ouest en orange, l'Est en vert et le Sud en bleu." On a pu sentir que cet exercice était nouveau pour lui, car il n'était pas franchement à l'aise avec le fond vert utilisé pour annoncer la pluie et le beau temps. Il a d'ailleurs eu beaucoup de mal à placer l'Est sur sa carte remastérisée. "Oh, c'est pas facile. Comme quoi, je ne suis pas prêt à prendre votre place", a-t-il reconnu, amusé par sa bourde. Évelyne Dheliat a fini par reprendre la main sur son bulletin avant que le surprenant duo ne souhaite une bonne soirée aux téléspectateurs. "Ma sentence est irrévocable, chère aventurière Évelyne", a conclu Denis Brogniart.