Denis Brogniart : Son non-respect des gestes barrières fait grincer des dents

Sportif invétéré, Denis Brogniart passe difficilement une journée sans faire de l'exercice. L'animateur de Koh-Lanta voit donc dans le déconfinement comme un air de liberté, lui qui en profite pour reprendre ses bonnes habitudes. Très actif sur les réseaux sociaux depuis le début de l'épidémie, il a pris pour habitude de partager certains moments de son quotidien, comme lorsqu'il fait du jogging, du vélo ou encore du tennis. Mais à trop vouloir en dévoiler, Denis Brogniart a fini par s'attirer la foudre des internautes.

Lundi 18 mai 2020, il a profité d'une sympathique partie de tennis justement en compagnie d'Arnaud Di Pasquale, un ancien joueur professionnel, Amandine Hesse et Kristina Mladenovic, deux tenniswomen de 27 ans. Si jusque-là tout va bien, ce petit monde a vraisemblablement oublié d'appliquer les gestes barrières lors de leur rencontre. Sans s'en rendre compte, Denis Brogniart a posté une photo de leur quatuor sur Instagram. Sur l'image, ils apparaissent tous très (trop) proches les uns des autres et se prenant chacun par les bras.

Bref, la distanciation sociale est bien loin d'être de mise. Un détail que les internautes se sont empressés de rappeler en commentaires : "On n'a pas la même notion du '1 mètre' mon cher Denis", "1 m de distance avec tes camarades, Denis", "Distanciation sociale inexistante", "Attention les distances !". Conscient de son erreur et conscient de livrer un mauvais exemple à ses quelque 300 000 abonnés, Denis Brogniart n'a pas tardé à réagir en supprimant sa publication. À la place, il a posté une adorable photo de Vaitonaui, le fils de Teheiura né au cours du week-end. En légende, il est heureux de reconnaître un nouveau point commun avec le candidat de Koh-Lanta. "Tu m'as rejoint Teheiura. Chacun 3 filles et un garçon. Je vous embrasse tous les 6." Un post nettement plus apprécié par ses fans.