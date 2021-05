Denis Brogniart, son père mort il y a 29 ans : "formidables souvenirs" en famille avec ses frères

La douleur est toujours aussi vive même des années après. Il y a 29 ans, le père de Denis Brogniart a rendu son dernier souffle, après s'être battu contre un cancer. À l'époque, le célèbre animateur de TF1 n'était alors âgé que de 24 ans. Dimanche 2 mai 2021 marque depuis malheureusement le jour de son décès. C'est pourquoi Denis Brogniart a partagé un souvenir cher à son coeur sur Instagram.

Sur l'image en noir et blanc, la figure de Koh-Lanta apparaît enfant aux côtés de ses deux frères, François et Gilles, et de leur père, lors d'une balade en forêt. "Papa, tu es parti il y a déjà 29 ans aujourd'hui. Tu n'avais pas 50 ans. Et tu restes pour Maman, mes frères et moi un guide tellement inspirant. Cette photo me rappelle de formidables souvenirs. LA FAMILLE", a-t-il légendé. Un triste anniversaire pour Denis Brogniart qui a malgré tout pu compter sur la bienveillance de ses abonnés. D'anciens aventuriers de la Une lui ont également apporté leur soutien, comme Hadja ou encore Naoil.