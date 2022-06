Denis Brogniart un peu "psychopathe" avec ses 3 filles : ce qu'il leur interdit à la maison

Se poser et ne presque rien faire le dimanche, Denis Brogniart en était incapable, jusqu'à ce que sa femme Hortense, à qui il est marié depuis 2007, lui demande de lever le pied. "C'est ma femme qui m'a appris à glander. Pour moi , c'était un peu le mal...", avoue le célèbre animateur qui fête aujourd'hui ses 55 ans dans un entretien accordé au Journal du dimanche.

Si le visage emblématique de Koh-Lanta (TF1) s'autorise à dormir quelques heures en plus le dimanche, jusque 8H contre 6H en semaine, il veille à ce que ses trois filles ne poussent pas trop loin les grasses matinées, pas très 10H. Un règle qu'il impose à ses jumelles Lili et Violette (17 ans) et à la benjamine Blanche (15 ans) et qui le rend un peu "psychopathe" de son propre aveu. Et Denis Brogniart veille à ce que ses filles n'aient pas "grugé" lorsqu'il revient de son dimanche matin sportif.

La suite de la journée se déroule en famille, avec un déjeuner qui les réunit tous. Denis Brogniart, sa femme Hortense, leurs trois filles mais aussi Dimitri, l'aîné de 22 ans qui poursuit ses études à Strasbourg et qui est né du premier mariage de Denis Brogniart. "C'est un bonheur absolu d'être tous réunis à table; nous sommes presque six adultes maintenant, les discussions sont plus animées", confie la star de TF1 au Journal du dimanche. Cé repas familial et aussi l'occasion pour Denis Brogniart de prendre des nouvelles des amours de ses enfants... Une sujet de conversation sur lequel il n'obtient pas beaucoup de réponses... "Mais j'obtiens rarement des résultats", avoue l'animateur.

Le reste de la journée est dédiée à la détente pour Denirs Brogniart et les siens, chacun vacant à ses activités. Lui aime photographié la nature ou ses enfants, "ce qui généralement les emmerde". Le dîner est en mode freestyle, pouvant même tourner à un deuxième petit-déjeuner. "Une tartine avec un café au lait; ça vient de mon enfance", partage Denis Brogniart.

Puis revient le lundi et l'animateur est alors pleinement libre de reprendre son quotidien d'hyper actif...