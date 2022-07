Denista Ikonomova : Elle dévoile l'intérieur de sa nouvelle maison avec piscine !

On ne présente plus Denitsa Ikonomova ! Voilà maintenant dix ans qu'elle officie dans l'émission Danse avec les stars, un programme qu'elle a remporté à quatre reprises avant de devenir jurée aux côtés de François Alu, Chris Marques et Jean-Paul Gaultier. Un succès qui lui permet de mener aujourd'hui une vie confortable. Elle vit dans le Sud de la France.

Une somptueuse villa loin de Paris

L'émission 50 minutes Inside, diffusée ce samedi 9 juillet sur TF1, a consacré un reportage à la danseuse âgée de 35 ans qui vit dans une jolie villa avec piscine et palmiers dans le Sud. "C'est depuis le mois de janvier que je suis là. En fait, c'était le jour de mon anniversaire que j'ai signé l'achat de cette maison. Du coup, c'était un super beau cadeau d'anniversaire que je me suis fait moi-même", a confié Denitsa Ikonomova, épanouie par sa nouvelle demeure. C'est mon petit coin de paradis avec cet extérieur magnifique. Je n'ai pas de vis-à-vis, c'est ça qui est extraordinaire." Le moins que l'on puisse dire, c'est que Denitsa Ikomomova semble pleinement s'y plaire !

À côté de la danse, Denitsa Ikonomova a une autre passion, ce sont les animaux et plus particulièrement les chevaux. "Les animaux c'est ma deuxième passion, a-t-elle déclaré. Dès que je peux être entourée par eux, c'est là que je me sens finalement bien. C'est comme ça que je me ressource un peu." Dans ce coin du pays, les promenades à cheval ne manquent pas !