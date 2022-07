Denitsa Ikonomova, éloignée de François Alu : son départ de DALS surprend, les raisons dévoilées

Les choses se concrétisent peu à peu concernant la douzième saison de Danse avec les stars. À la rentrée, le célèbre concours fera son retour sur TF1 et de nombreux changements sont d'ores et déjà prévus. Notamment du côté du jury. L'année dernière, on avait laissé un quatuor très éclectique composé de l'emblématique Chris Marques, de la danseuse plusieurs fois victorieuse Denitsa Ikonomova, François Alu et du couturier Jean-Paul Gaultier. Parmi eux, seuls deux ont accepté de rempiler pour l'édition 2022. Il s'agit de Chris Marques et François Alu, lesquels seront accompagnés de Bilal Hassani, finaliste de la dernière saison, et Marie-Agnès Gillot.

Jean-Paul Gaultier n'a pas pu se replonger dans l'aventure en raison d'un "projet de dingue" qui l'attend à l'automne a expliqué le producteur, Frédéric Pedraza, au Parisien. Et après une saison seulement en tant que jurée, Denitsa Ikonomova se passera elle aussi de commenter les prestations des nouveaux candidats. Mais plus surprenant encore, elle ne prendra pas non plus part à la compétition. C'est la première fois que la jolie bulgare de 35 ans ne sera pas du tout au casting de l'émission depuis son arrivée en 2012.

"On lui a proposé de revenir sur le parquet mais son emploi du temps ne le lui permet pas", a justifié Frédéric Pedraza. Et de préciser : "Elle prépare la chorégraphie d'un gros film à la rentrée, et travaille sur un autre long-métrage." Les portes lui sont néanmoins toujours ouvertes pour l'avenir et Denitsa Ikonomova "reviendra autour d'un événement dans l'émission" au cours de la saison.

La danseuse va donc en tout cas passer beaucoup de temps loin de ses compères et amis du show de la Une et plus particulièrement de François Alu, dont elle est très proche depuis leur rencontre. Les deux danseurs professionnels passent en effet beaucoup de temps ensemble, en dehors des plateaux de télé. Si les rumeurs les disant en couple vont bon train - le danseur étoile de l'Opéra de Paris révélait il y a peu être en couple "avec une danseuse" - ni l'un ni l'autre ne s'est exprimé sur le sujet.