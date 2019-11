Denitsa Ikonomova et Jarry déchaînés pour une soirée pétillante avec Maitre Gims

Le 31 octobre 2019, il fallait être Sapés comme jamais et Tout donner pour avoir la chance d'assister à la soirée Halloween organisée par Fanta, à la Gaîté Lyrique. Au menu de cet événement pétillant et mortel animé par Guillaume Pley, un showcase de Maitre Gims, mais pas que !

En plus de l'époux de DemDem, les invités ont pu danser au rythme des musiques de DJ Kawaii, Kezah & Freddy et DJ Abdel. Entre deux entraînements de Danse avec les stars 2019, Denitsa Ikonomova et Anthony Colette ont pris le temps de venir pour passer une soirée pleine de frissons. Ils étaient accompagnés d'un autre danseur professionnel emblématique de l'émission : Christian Milette. Après avoir pris des poses effrayantes, le joyeux trio s'est amusé avec un squelette qui faisait partie du décor. Maxime Dereymez était également présent, mais n'a pas été immortalisé par les photographes.

En revanche, les humoristes Marc-Antoine Le Bret et Jarry ont fait crépiter les flashs des photographes. Après avoir pris quelques photos sérieuses, ils ont fait mine d'être effrayés à cause d'éléments du décor. L'homme de 42 ans, qui est papa de deux enfants, était particulièrement déchaîné comme vous pouvez le découvrir en vous rendant dans notre diaporama. Attention, vous risquez d'avoir la (ci)trouille en regardant les photos !