Denitsa Ikonomova festive et complice avec Slimane pour une soirée parisienne

Une belle soirée ! De nombreuses personnalités étaient présentes pour la grande soirée du bar éphémère Barbanegra, juste en face de Bercy, à Paris. Le mardi 6 juillet 2021, toute une pléiade de célébrités était venue prendre un verre et faire la fête sur les quais parisiens, avec les bruits de la Seine comme fond sonore. Toute l'équipe des danseurs de Danse avec les stars (TF1) était présente pour assurer l'ambiance.

Denitsa Ikonomova, Christian Millette, Anthony Colette, Candice Pascal et Maxime Dereymez ont été photographiés tous ensemble lors de cette belle soirée parisienne, qu'ils n'auraient raté pour rien au monde. Loin d'être le dernier à vouloir trinquer, Slimane et son fidèle bonnet - oui, même un 6 juillet - étaient présents pour la fête.

La soirée n'aura pas duré fort longtemps pour l'ancienne complice de Rayane Bensetti. Dès onze heures pétantes le lendemain matin, Denitsa Ikonomova a publié une story d'elle sur Instagram depuis le CSHP de Paris, un centre dédié à la médecine et chirurgie esthétique douce. Un salon déjà plébiscité par sa consoeur de DALS Katrina Patchett.

De son côté, Slimane n'a pas non plus dû s'éterniser au Barbanegra malgré son ambiance de folie. Plus tôt dans la journée, le chanteur avait publié quelques stories sur Instagram. On le voyait en plein tournage de son futur clip, dans lequel il boxe. Entre efforts et prises sur prises, l'ancien vainqueur de The Voice s'était véritablement donné avant de partir faire la fête avec des amis. Un afterwork (presque) comme un autre.