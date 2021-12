Denitsa Ikonomova très proche d'un membre de Danse avec les stars : leur Noël loin de la France

Ce n'est pas un hasard si Denitsa Ikonomova a été invitée au Canada par Christian Millette. Et pour cause, leur amitié remonte à de nombreuses années. C'est ensemble qu'ils ont commencé les compétitions de danse à une époque où ils n'étaient pas encore connus du grand public, voyageant un peu partout en Europe. Inséparables, ils ont également participé à l'émission canadienne So You Think You Can Dance Canada.

Et c'est toujours ensemble qu'ils ont été appelés à passer le casting de Danse avec les stars en 2012. "On faisait une compétition en Angleterre et on s'est dit qu'on allait faire une escale en France pour rencontrer la production. À la base, ils nous ont dit que c'était juste pour faire connaissance", se souvenait Denitsa Ikonomova lors d'une interview pour Melty qui n'aurait alors jamais pensé être recrutée. "Je venais tout juste de descendre de l'avion, je n'avais pas dormi depuis 24 heures, j'avais faim, j'avais soif... Du coup, pour moi, c'était une cata !", estimait-elle.

Finalement, Denitsa et Christian sont devenus des figures incontournables du programme de TF1. La jeune femme a même remporté quatre fois le concours, en 2014 avec Rayane Bensetti, en 2015 avec Loïc Nottet, en 2016 avec Laurent Maistret et en 2018 avec Clément Rémiens.