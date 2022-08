Des chiffres et des lettres menacé ? Des fans en colère et inquiets sortent du silence

Gros coup dur pour les fans de l'émission Des chiffres et des lettres. Comme il a été révélé il y a quelques jours, le programme est remplacé par un nouveau divertissement présenté par Cyril Féraud, celui-ci change donc de case horaire et Bertrand Renard, spécialiste des chiffres depuis 1975, et Arielle Boulin-Prat, pro des lettres présente depuis 1986, ont été écartés. Depuis, entre les deux experts et France Télévisions c'est la guerre. Et les fans dans tout ça ? Ils ont peur pour l'avenir...

Le Parisien est allé à la rencontre des inconditionnels de ce jeu qui existe depuis 51 ans sous ce nom - avant l'émission n'incluait pas les chiffres et se nommait Le Mot le plus long. Et apparement, ils ont peur que ces chamboulements signent la fin du programme qui compte plus d'une centaine de clubs en France. A les écouter, les audiences risquent de plonger en diffusant Des Chiffres et des lettres uniquement le samedi et le dimanche à 17h. La raison ? C'est souvent le moment des sorties ou des réunions de famille. Un point de vue largement partagé par d'autres fans qui se disent déçus. L'émission qui était un rendez-vous quotidien, était aussi beaucoup regardée dans les maisons de retraite parce qu'elle "fait travailler la mémoire", explique Michèle Dupont-Lauper, présidente du club de Chalon-sur-Saône (Saône-et-Loire) depuis neuf ans.

Et justement, les clubs se sentent en danger. Ils l'étaient déjà mais ce changement de programmation risque d'aggraver la situation. Francis Flahaut (club du Touquet) explique : "Si l'émission est mise sur la touche, ça aura une incidence. Dans la région, il ne reste déjà plus que sept clubs sur la quinzaine qui existait quand je suis arrivé en 1986. Quand on se sépare de deux historiques du programme de façon aussi violente, ça veut bien dire quelque chose : ils veulent se débarrasser du format."

Jean-Louis Poncet, du club de Saint-Priest-en-Jarez (Loire), trouve aussi de son côté que l'éviction d'Arielle Boulin-Prat et Bertrand Renard a été brutale. Et c'est justement ce qui fait beaucoup parler en ce moment. Le duo avait évoqué la façon "inhumaine" dont il a été écarté. Et il avait expliqué que leur départ avait des origines plus complexes que le désaccord contractuel avancé par la chaîne. Depuis, ils ont pris un avocat, France Télévisions a répliqué sur les révélations faites sur leurs CDD renouvelés depuis 36 ans pour Arielle, et 47 ans pour Bertrand dont l'identité de son remplaçant a été dévoilée.

Guerre ou pas entre les deux parties, finalement, les premières victimes de ces changements et de ce conflit sont les fans.